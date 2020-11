Rendez votre TV intelligente avec la Mi Box S encore moins chère

Grâce à la télécommande vous pouvez également accéder à Google Assistant et effectuer des recherches dans les différentes plateformes de SVOD. Plus besoin de faire défiler des pages et des pages de contenus, dictez ce que vous souhaitez regarder et votre Xiaomi Mi Box S vous donnera le film recherché ou le dernier épisode à regarder pour être à jour dans votre série.