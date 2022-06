Les créateurs seront aux anges avec ce PC portable puissant et en promo

Comme nous l'avons mentionné plus haut, c'est un PC fait pour les créateurs. C'est pour ça que son écran de 15,6" Full HD affiche 100% du spectre de couleurs AdobeRGB. Vous aurez alors à l'écran des couleurs plus vives, denses, avec plus de nuances, ce qui est parfait pour le travail de la colorimétrie.

Le Lenovo IdeaPad Creator 5i fonctionne avec un processeur Intel Core i5-10300H Comet Lake-H d'une fréquence de base de 2.5 GHz, doté de 4 cœurs pour un TDP de 45W. Il est accompagné de 16 Go de RAM répartis en deux barrettes de 8 Go, upgradables jusqu'à 32 Go.

En plus de l'iGPU Intel UHD 630 intégrée au processeur, il y a une carte graphique NVIDIA Turing GeForce GTX 1650 avec 4 Go GDDR6 dédiés qui sert à faire tourner les logiciels plus gourmands.

Le stockage se fait sur un SSD M.2 de 512 Go où est installé Windows 10 64 bits. Sachez que vous pouvez ajouter un second disque au format 2,5" cette fois avec de renforcer la capacité de stockage.

Enfin, pour la connectique vous allez pouvoir brancher souris, disque dur ou encore tablette graphique grâce aux deux ports USB 3.0, un USB 3.1 Type-C (Gen1) et une prise HDMI 2.0.