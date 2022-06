Roomba 981 : l'excellent aspirateur robot à un prix jamais vu (-19%) 🔥

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un aspirateur robot d'iRobot, une marque qui s'est largement illustrée dans le domaine, modèle Roomba 981.

Dire que cet aspirateur robot est intelligent est un euphémisme. Bardé de fonctionnalités, il détectera en un instant les zones les plus sales de votre logement pour les éliminer grâce à un système de nettoyage premium. Il disposera ainsi d'une cartographie parfaite de votre logis et travaillera inlassablement jusqu'à ce qu'il soit le plus propre possible.

Lorsque son autonomie de deux heures prend fin, il se rechargera tranquillement avant de reprendre ses tâches comme si de rien n'était. Vous pourrez ainsi le laisser travailler sans lever le petit doigt, et le contrôler dans ses moindres faits et gestes grâce à l'application iRobot. Il est également compatible avec l'Assistant Google et Alexa pour répondre au son de votre voix.

En tandem avec l'application, le Roomba 981 enregistrera vos préférences de nettoyage pour vous suggérer diverses manières d'optimiser ses tâches ménagères automatiques. Attention toutefois, il affiche une capacité de 0,6 litres et devra donc être vidé assez régulièrement.

Pour être encore plus efficace dans ses missions, le Roomba 981 affiche un gabarit relativement compact lui permettant d'évoluer plus sereinement dans votre logement avec des dimensions de 35,1 cm de longueur et de longueur, ainsi que 9,2 cm de hauteur, pour le poids d'un beau bébé de 4 kilos.