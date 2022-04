10 des offres high-tech à saisir pour les ventes flash Amazon

Autre SSD de notre sélection, toujours un modèle interne et lui aussi compatible avec la PlayStation 5 : le WD-Black SN850 avec 1 To de stockage. Il s'agit d'un modèle avec Heatsink donc pas de soucis pour la console. Ni pour votre PC bien entendu. Même s'il faut noter que ces SSD sont un petit peu plus épais et prennent donc plus de place.

Pour 169,99€ vous allez donc avoir un solide espace de stockage pour votre PC ou console où vous allez pouvoir y mettre ce que vous voulez. Pour la PS5 c'est simple, une fois branché il se formate et devient un nouvel espace de stockage. Pour le PC vous pouvez le partitionner et ainsi ranger vos dossiers, fichiers et installations proprement.