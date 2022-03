Un MacBook Air à moins de 1000€ ? C'est possible !

Que représente le MacBook Air 2020 concrètement ? Premièrement c'est un ordinateur d'une finesse rare : 30,41 cm de largeur pour 21,24 cm de profondeur avec une hauteur qui varie entre 0,41 et 1,61 cm. Le tout pour un poids plume de 1,29kg.

Il est doté d'un très bel écran Retina de 13,3" pouvant afficher une résolution maximum de 2 560 x 1 600 pixels. Il est doté de la fameuse puce Apple M1 avec un CPU 8 cœurs divisé en 4 cœurs hautes performances et 4 cœurs à haute efficacité énergétique. Il tourne avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go sur lequel est installé MacOS.

Il est également équipé de deux ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge de la recharge. Ainsi que d'une caméra FaceTime HD 720p. Et bien sûr vous retrouvez la connexion WiFi et Bluetooth afin de relier tous vos appareils et créer ainsi un environnement multimédia connecté.