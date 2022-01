Redmi Note 10 Pro : le smartphone Xiaomi bradé chez Amazon

Disposant d'un écran AMOLED full HD de 6,67" et d'une résolution de 2400x1080 avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro a tout pour vous éblouir sans vous fatiguer les yeux.

Equipé de la puce Snapdragon 732G et de 6Go de RAM, il ne devrait connaitre aucun coup de mou, bien aidé par une batterie de 5020 mAh lui permettant une autonomie pouvant largement dépasser les 24h, avec une recharge de 60% en seulement 30 minutes grâce au bloc 33W fourni. Que ce soit pour de longues soirées d'appel, ne plus compter les heures passées sur votre jeu favori ou encore chercher votre chemin via un GPS, il ne vous laissera pas tomber.

Versatile et idéal quelque soit l'utilisation que vous en faites, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est également réputé pour la qualité de son appareil photo et embarque une caméra grand-angle de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 5 MP. De quoi réaliser de superbes clichés comme de belles vidéos à stocker directement sur votre smartphone grâce aux 64 Go de stockage inclus. Pétri de toutes ces qualités, ce smartphone a obtenu l'excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant !