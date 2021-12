Un excellent PC Dell Inspiron à un prix incroyable juste avant Noël

Le Dell Inspiron 7306 est un PC portable dont l'écran peut pivoter à 360° pour se transformer en tablette tactile multi-touch. Vous pouvez soit utiliser vos doigts, soit acheter un stylus pen conçu pour cet usage et vendu séparément.

Le processeur Intel Quad Core i5 Tiger Lake quad core avec un TDP de 15W propose également une puce graphique Intel Iris Xe. Ainsi, l'ordinateur est particulièrement efficace en usage classique et supporte du gaming léger, à condition de ne pas être trop gourmand.

Il tourne avec 8 Go de RAM DDR4 3200 MHz et un stockage hybride Optane de 32 Go avec un SSD M.2 de 512 Go (NVMe PCIe). Pour la connectique vous avez droit à un port USB 3.0, un port USB 4 Type-C Thunderbolt 4, un port HDMI 1.4 et un lecteur de carte SD, SDHC et SDXC.

Enfin, sa batterie Li-Ion 4 cellules 53Whr lui octroie une autonomie d'environ 8h. Vous pouvez ainsi l'emmener toute une journée avec vous et vous en servir normalement sans avoir à le recharger ou le laisser brancher en permanence. Ce qui vous laisse l'occasion de bénéficier du côté nomade lorsqu'il est en mode tablette tactile.