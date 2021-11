Amazon Black Friday : jusqu'à 100€ de réduction sur les smartphones Xiaomi

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est un téléphone milieu de gamme qui fait plaisir et régale par son écran et son processeur. Comme il a été écrit dans le test , les deux sont parfaitement calibrés et offrent une réactivité sans pareil. Mais il ne faut pas oublier le reste qui est également incontournable avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un poids plume (159 grammes), une charge rapide qui se fait en une heure seulement ainsi qu'une autonomie d'une journée complète. Et comment ne pas mentionner bien sûr l'appareil photo, notamment le grand angle, qui fait des miracles.