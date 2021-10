Avec 250€ de réduction, ce PC portable tactile HP Chromebook 14" est un vrai bon plan à saisir !

Ce Chromebook de HP associé au bon plan est un PC portable qui fonctionne sous Chrome OS, le système d'exploitation de Google.

Au niveau de ses caractéristiques principales, le HP Chromebook 14b-na0000sf est un ultraportable qui est doté d'un écran tactile à micro-bords de 14 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et d'un clavier de type AZERTY. Le laptop embarque aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go en SSD, un processeur AMD Ryzen 3 3250C et une batterie lui permettant d'être autonome pendant une durée de 10 heures et 45 minutes. L'autonomie dépend bien évidemment des conditions d'utilisation du PC portable.

Pour la connectivité, on retrouve la norme Wifi 802.11ax, le Bluetooth 5, un port HDMI et quatre ports USB 3.0. Enfin, le Chromebook signé HP mesure 22.1 x 32.4 x 1.6 centimètres et affiche un poids de 1,5 kilo.