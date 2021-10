Chromebook, Vivobook, Zenbook : Asus casse les prix sur les PC portables chez Amazon

Toutefois, avec ses 8 Go de RAM et son SSD de 512 Go, il n'est pas exclut d'installer quelques jeux pas trop gourmands. Avec son écran Full HD de 14", c'est aussi le compagnon idéal pour regarder films et séries sur les plateformes de streaming. D'autant qu'il se transporte assez facilement, avec un poids plume global de 1,45 kg.

Bref, le Vivobook S 14" est une très bonne machine, polyvalente et puissante. Ses composants sont suffisamment solides pour vous faire quelques années. Et si besoin, il est possible de mettre les mains sous le capot pour lui rajouter un peu de puissance.