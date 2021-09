HONOR MagicBook Pro : baisse de prix sur le très bon PC portable 16" pour la rentrée 2021

Après avoir évoqué l'offre Amazon, passons désormais aux principales caractéristiques du PC portable associé au bon plan.

Le HONOR MagicBook Pro est un laptop qui embarque un écran FullView de 16,1 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, un rapport hauteur/largeur de 16:9 et un rapport de contraste de 1000:1.

Côté performances, le MagicBook Pro dispose d'un processeur AMD Ryzen 5 4600H, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 512 Go en SSD, du système d'exploitation Windows 10 et d'une batterie de 56 Wh. À propos de l'autonomie, l'appareil peut être utilisé pendant une durée maximale de 11 heures et être chargé jusqu'à 50% en un temps de 30 minutes grâce au chargeur rapide fourni.

Enfin, la connectique du PC portable se compose notamment, d'un port HDMI, d'un port USB 2.0 et de trois ports USB 3.0.