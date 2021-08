Asus Vivobook S : très bon deal sur ce PC portable 15'' pour cette vente flash Amazon

Cette offre s'intéresse donc à un ordinateur ultraportable d'Asus, une marque qu'on ne présente plus, modèle Vivobook S. Malgré son gabarait miniature, ce PC portable propose une fiche technique plutôt solide pour son prix. Il dispose en effet d'un processeur Intel Core i3 1115G4 deux coeurs cadencés jusqu'à 4,10 Ghz et 4 threads, 8 Go de RAM DDR4 3200 Mhz, une carte graphique Intel G4 intégré et un SSD M.2 de 512 Go.

Une fiche technique qui saura donc traiter sans problèmes de nombreuses tâches et en toute fluidité, le tout affiché sur un écran FHD (1080p) de 15,6 pouces. Pour un plus grand confort visuel, celui-ci intègre un filtre mate anti-reflet.

Le Vivobook S n'est pas en reste non plus côté connectique, avec un port USB 3.1 Type-C, un port USB 3.0, deux ports USB 2.0, un port HDMI 1.4 et un port microSD 4.0. Il dispose bien sûr également du Wi-Fi ax (2x2) et est compatible Bluetooth 5.0.

Côté batterie, le Vivobook embarque une batterie Li-Ion 3 cellules 42 Whr, qui assure une autonomie de six heures. Le tout est engoncé dans un écrin gris simple mais élégant, d'un poids de 1,8 kg pour 35,9 de longueur, 23,5 cm de largeur et 19,9 cm de hauteur. Un compagnon idéal pour le télétravail et les nomades, en somme.