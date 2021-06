Lenovo Legion 5 : super deal sur ce PC portable gaming à moins de 950€ pour le Prime Day

Le Lenovo Legion 5i se place comme un PC portable gamer encore compétitif aujourd'hui, grâce à une fiche technique solide : une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 Go, un processeur i7-10300H 4 coeurs cadencés entre 2,50 et 4,50 Ghz et 8 threads, 8 Go de RAM DDR4 2933 Mhz et un SSD de 512 Go. Une configuration encore très solide pouvant faire tourner les jeux les plus récents en excellente qualité en 1080p.

Le Lenovo Legion 5i affiche d'ailleurs pour cela une dalle IPS 15,6" FHD doté d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, dotée en prime d'un filtre anti-reflets. Il intègre également une caméra HD 720p. Côté connectivité, il embarque un port USB-A 3.1 Gen 1, trois 3 ports USB-A 3.1 Gen 1, un port USB-C 3.1, un port HDMI 2.0, un port Ethernet RJ45 et un connecteur mixte écouteurs/micro. La batterie 4 cellules Li-Polymer 60 Wh promet quant à elle jusqu'à 7 heures d'autonomie. Il s'accompagne également du système d'exploitation Windows 10 Home 64 bits.

Pour embarquer tout cela, le Lenovo Legion 5i propose par ailleurs un design simple et élégant tout paré de noir avec un clavier rétroéclairé dans un écrin compact et léger de 2,5 kg pour 38,1 de longueur, 27,84 cm de largeur et 2,54 cm de hauteur une fois plié.