OnePlus 8T : l'un des smartphones 5G le moins cher pendant le Prime Day sur Amazon

Sorti durant l'automne 2020, le OnePlus 8T est un téléphone 5G qui embarque un écran Ultra fluide de 6,55 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Le smartphone est doté d'un processeur Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la technologie Warp Charge 65W. L'ensemble tourne avec le système Android associé à une surcouche OxygenOS 11.

Pour la photo, l'appareil est équipé d'un capteur principal Sony IMX586 de 48 MP (0,8 µm) et ouverture f/1.7, d'un module ultra grand-angle 123° Sony IMX481 de 16 MP et ouverture f/2.2, d'un objectif macro de 5 MP et d'un capteur monochrome de 2 MP.