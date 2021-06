Prime Day : les smartphones Xiaomi en promo jusqu’à -30% chez Amazon

La photo justement bénéficie du triple capteur dorsal 108MP+13MP+5MP pour des clichés tout simplement stupéfiants de précision et de netteté. Un ultra grand-angle de 123° vous permet de prendre les paysages les plus larges en un seul cliché tandis qu'un mode macro vous servira à magnifier les plus infimes détails.

Le Xiaomi MI 11 est évidemment compatible avec les réseaux 5G et prêt à vous offrir les meilleurs débits dès l'apparition des antennes à proximité de votre zone de résidence. Enfin un mot sur le son, généré par des haut-parleurs Harman Kardon pour une immersion totale dans vos films et séries. 128 Go de stockage sont proposés enfin, ainsi qu'une large autonomie grâce à une batterie de 4600 mAh et une charge rapide 55W en seulement 53 minutes.