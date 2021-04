HP Chromebook x360 : un excellent PC portable à prix cassé idéal pour le télétravail

Cette offre est proposée par Amazon, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine sous quatre jours ouvrés, ou sous trois jours ouvrés en livraison accélérée. Il est possible de payer en quatre fois (dont 2,25% inclus), soit 81,54€ par mois.

Il s'agit donc du HP Chromebook x360 12", figurant parmi notre top 3 dans sa catégorie, doté d'un écran Full HD convertible et tactile ; et intégrant un Intel Celeron, 4 Go de RAM DDR4 et 32 Go de stockage EMMC. Compte tenu du Chrome OS installé nativement, il est possible de profiter de 100 Go de stockage sur le cloud via Google One gratuitement durant la première année d'utilisation.

Au-delà de la panoplie de services proposée par Google Play Store et Gmail, le HP Chromebook x360 est bien entendu compatible avec le package Office, Microsoft Word, Excel et PowerPoint en tête, pour votre usage professionnel.

Côté connectique, le Chromebook x360 propose un port USB 3.1, deux ports USB Type C, un lecteur de carte microSD et un combo jack audio/micro. Côté batterie, ce PC portable promet jusqu'à 13 heures d'autonomie, optimisée par Chrome OS.