Lenovo Legion Y540-15IRH : chute de prix pour ce PC portable Gaming dotée d'une GeForce RTX 2060

Cette offre est proposée par Amazon, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous sous quatre jours ou sous deux jours en livraison accélérée. Il est possible de payer en quatre fois, dont 2,25% de frais inclus, soit environ 281€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit donc d'un PC portable gamer Lenovo, une marque bien connue dans le domaine, dénomination Legion Y540-15IRH. Il intègre un écran 15,6" FHD (1080p) anti-éblouissement doté d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il embarque également une fiche technique très complète pour un usage gaming, avec une GeForce RTX 2060, un processeur Intel Core i5-9300HF 4 coeurs cadencés de 2,40 Ghz à 4,10 Ghz en Turbo, 16 Go de RAM DDR4 2666 Mhz et un SSD 1 To. Le système d'exploitation par défaut est une édition familiale 64 bits de Windows 10.

Côté connectique, le Legion Y540-15IRH propose un port HDMI, un port Ethernet, le Wi-Fi et le Bluetooth 4.2, ainsi que trois ports USB 3.1 et un port USB-C. Il embarque une batterie 3 cellules 57 Wh d'une autonomie moyenne de 4 heures. Il embarque également une Webcam HD 720p.