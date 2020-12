Un cadeau de Noël réussi avec le PC portable HP Envy x360 à prix cassé

Mais grâce à sa charnière 360°, il est également possible de basculer son écran vers l'arrière, faisant ainsi passer cet ordinateur au format tablette. L'écran peut ainsi exprimer tout son potentiel.

D'une diagonale de 33,8 cm (13,3"), celui-ci est tactile et repose sur la technologie à rétroéclairage WLED. En affichant une résolution FHD (1920 x 1080, format 16/9), cet écran tactile offre un bureau numérique étendu et apporte tout ce dont on peut avoir besoin pour un usage quotidien. Que ce soit en bureautique ou dans d'autres applications plus gourmandes (jeu vidéo, multimédia, surf Internet, etc), l'écran se distingue. Ses bords sont ultra fins afin d'optimiser son encombrement et d'offrir une expérience multimédia plus prenante. Son traitement multipoints influence le rendu de son image, lui permettant de retranscrire plus fidèlement les couleurs.

L'appareil étant convertible, il s'adapte d'autant plus facilement aux contraintes de chacun. S'il est parfait pour une utilisation dans les transports par exemple, il permet aussi de se déplacer chez soi. Grâce à lui, les travailleurs pourront poursuivre leurs tâches même depuis leur lit. Les personnes disposant d'un bureau étroit auront ici une solution pour gagner simplement de la place. Et comme l'appareil embarque une batterie pouvant atteindre 13h30 d'autonomie, il est apte à suivre son propriétaire partout, même pour de longues sessions de travail loin de toute prise électrique.