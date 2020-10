Idéal pour le télétravail, ce PC portable Asus Chromebook est bradé sur Amazon

Ce Chromebook C423 a été pensé pour la bureautique. En se basant sur 4 Go de mémoire RAM, un processeur Intel Celeron N3350 et 32 Go de stockage eMMC, il est en mesure de répondre aux tâches les plus courantes.

Avec cet équipement, il conserve un poids extrêmement léger : seulement 1,34 kilo. En optant pour un clavier ergonomique Ergolift et un écran au format 14" tactile, il est en plus particulièrement facile à transporter et à utiliser. Mais cela ne l'empêche pas pour autant d'afficher une résolution Full HD 1920 x 1080 pixels.