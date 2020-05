L'excellent casque gaming SteelSeries Arctis 5 à moins de 80€ !

SteelSeries Arctis 5 : le casque gaming en promotion sur Amazon

Compatible PC et PlayStation 4

Direction le site du géant du commerce en ligne où il est possible d'acheter le SteelSeries Arctis 5 en promotion.Vendu initialement à 129,99 euros, le casque gaming filaire voit son prix baisser à 79,96 euros ; soit une jolie remise de 50 euros. Pour information, seul le modèle noir est concerné par l'offre promotionnelle. Si le coloris blanc vous intéresse, il faut débourser près de 30 euros supplémentaires.À propos de la livraison, elle est offerte pour une réception du casque à domicile puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est supérieur à 25 euros d'achats. De leur côté, les membres Prime bénéficient de la livraison gratuite et accélérée.Idéal pour le jeu et compatible PC et PlayStation 4, l'excellent casque gaming SteelSeries Arctis 5 offre surtout un son surround DTS Headphone:X v2.0 avec rétroéclairage RGB personnalisable (16.8 millions de couleurs).L'accessoire dispose de deux néodymes d'un diamètre de 40 mm avec une réponse en fréquence allant de 20 à 22 000 Hz et une impédance de 32 Ohms. Le micro du casque est de type bidirectionnel et est extrêmement sensible.Enfin, le SteelSeries Arctis 5 est fourni avec un adaptateur 1 Jack 3,5 mm (4 pôles), un câble USB détachable et une commande à main ChatMix.