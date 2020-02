Soldes Amazon : Souris Gaming Corsair M65 Elite RGB à moins de 60€

Une souris iconique en promotion chez Amazon

Des performances premium

La populaire souris gaming Corsair M65 Elite RGB est disponible au prix de 59,99 euros sur Amazon dans son coloris noir (60,99 euros en blanc). Ce modèle, qui se vend comme des petits pains, n'est pas souvent objet d'une baisse de prix, c'est donc le bon moment d'acheter si vous êtes intéressé. En plus de ce tarif attractif, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon, avec donc la livraison à domicile gratuite (en 1 jour ouvré pour les abonnés Prime) et toutes les garanties offertes par le géant du commerce en ligne. A noter que l'assistance produit Amazon est incluse avec l'achat de cet appareil.La souris propose un réglage de la sensibilité ultra précis avec la prise en charge de jusqu'à 18 000 DPI. Elle embarque huit boutons programmables pour la création de macros et de bind, et son design est pensé pour le confort du joueur. Plusieurs poids sont inclus, permettant de faire évoluer le poids ou modifier le centre de gravité de la Corsair M65 Elite RGB en fonction des besoins et préférences de chacun.La finition laisse également rêveur : châssis en aluminium de haute qualité, la sensation lors de la prise en main est exceptionnelle. Les switchs ont été conçus pour résister à plus de 50 millions de clics pour une longue durée de vie.Dans notre comparatif des meilleures souris gamer , la Corsair M65 RGB Elite a été sélectionnée comme "choix de la rédaction" grâce à sa précision, sa maniabilité ainsi que son prix doux pour un produit premium.