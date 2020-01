Remise de 38% sur le casque gaming Trust GXT 322 Carus : 24,95€ au lieu 39,99€ sur Amazon

Le Trust Gaming GXT 322 Carus en promo sur Amazon

Compatible pour PC, ordinateur portable, PS4 et Xbox One

Il faudra donc se tourner vers le site français d'Amazon pour acquérir en promotion le Trust GXT 322 Carus. Alors qu'il est normalement vendu à 39,99 euros, le casque gaming voit son prix baisser à 24,95 euros ; soit une remise immédiate de 15 euros.À propos de la livraison, il faut savoir que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit en point relais Amazon Locker. Vous êtes libre de choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner le casque Gaming. Si ce type de livraison ne vous convient pas, vous pouvez essayer l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite à domicile en 1 jour.Pour information, il ne reste plus que quelques casques en stock mais d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement chez le géant de l'e-commerce. Alors ne tardez pas pour en profiter !Idéal pour le jeu, le GXT 322 est un casque-micro dynamique qui accompagnera parfaitement vos jeux préférés avec ses oreillettes en mailles métalliques, son micro flexible et ses basses puissantes. L'appareil dispose de commandes sur l'oreillette permettant le réglage du volume et la désactivation du micro.Compatible pour PC, ordinateur portable, PS4 et Xbox One, le casque Gaming (garanti 3 ans constructeur) est équipé d'une fiche jack 3,5 mm et d'un câble en nylon tressé long de 2 mètres pour une utilisation avec un PC (1 mètre pour une utilisation avec une console).