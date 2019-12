Pack Philips Hue 2 ampoules White & Color Ambiance E27 + pont de connexion à 79,99€ au lieu de 149,99€

-47% sur l'achat d'un pack Philips Hue sur Amazon

Jusqu'à 50 éclairages Philips Hue

À quelques heures de l'arrivée tant attendue du Père Noël, la Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sur la plateforme française d'Amazon pour vous procurer en promo un pack Philips Hue. Ce dernier, qui contient 2 ampoules LED connectées White & Color Ambiance E27, est à 79,99 euros au lieu de 149,99 euros ; soit 47% de remise immédiate de la part du site marchand. Avec ces 70 euros d'économies réalisées, le pack risque de partir comme des petits pains, alors ne tardez pas trop !Concernant la livraison, sachez que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes bien sûr libre de choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner le pack Philips Hue. Si ce type de livraison ne vous convient pas, vous pouvez toujours tester l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite en 1 jour.Pour les fêtes de fin d'année, vous avez peut-être envie d'en mettre plein la vue à vos convives. Avec ce pack Philips Hue, vous avez l'occasion d'illuminer votre intérieur avec des ampoules connectées.Ainsi, ce kit de démarrage vous permet de contrôler la variation de l'intensité et de paramétrer des alarmes lumineuses. Le pack est compatible avec Apple HomeKit, l'assistant vocal Alexa et l'assistant Google.Le pont de connexion est l'élément indispensable pour connecter jusqu'à 50 éclairages Philips Hue. Les ampoules White & Color E27 vous permettent de jouer avec 16 millions de couleurs, selon vos envies et vos goûts. Le pont et les ampoules peuvent être contrôlés par la voix en utilisant les assistants vocaux énoncés ci-avant ou directement depuis votre périphérique préféré (smartphone, tablette).