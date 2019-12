Cyber Monday Amazon : Souris Logitech MX Master Souris sans Fil à 37,99€ au lieu de 89,99€

Une remise de 58 % pour le Cyber Monday

Une souris au poil

En ce lundi noir, Amazon continue donc de baisser ses prix et propose ainsi une performante souris sans fil de chez Logitech, la MX Master, pour seulement 37,99 €. En achetant le mulot aujourd'hui, vous le paierez 58 % de moins que d'ordinaire, ce qui fait une économie de 52 €. Si l'offre court jusqu'à ce soir sur le site du géant américain, il est possible que les stock s'amenuisent avant, on vous conseille donc de ne pas attendre la dernière minute pour valider votre achat si votre choix est d'ores et déjà fait.En plus de cette belle ristourne, Amazon offre la livraison en point retrait à ses clients résidant dans l'Hexagone. Autre avantage appréciable, le e-commerçant offre, pendant 90 jours, une assistance produit gratuite, qui vous permet de joindre un conseiller si vous avez des difficultés à configurer votre nouvel appareil ou s'il semble présenter un défaut.La souris Logitech MX Master est une souris dédié à une utilisation bureautique soutenue, qui vous permettra de travailler en toute sérénité avec un outil confortable et ergonomique, mais aussi très réactif. Le rongeur est en effet équipé d'un capteur haute précision prénommé Darkfield, qui permet une utilisation sur presque toutes les surfaces, même les moins adaptées, comme par exemple, celles qui génèrent des reflets (tables en verre ou laquées).La souris MX Master est équipée d'une molette distinctive très pratique qui permet de faire défiler l'écran à l'horizontal. Elle est également prévue pour s'adapter à la longueur des contenus pour ainsi parcourir très rapidement les longs documents. Pour profiter de toutes les possibilités qu'offre cet accessoire, vous pourrez installer en un clin d'œil le logiciel d'options Logitech.Pour faciliter le travail sur des supports différents, la souris Logitech peut être associée simultanément à trois dispositifs. La souris dispose d'une très bonne autonomie (40 jours) pour un chargement ultra rapide.Profitez vite de cette nouvelle offre du Cyber Monday Amazon, valable aujourd'hui seulement !