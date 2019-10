Ce PC portable gamer Lenovo est idéal pour jouer et il est en promo chez Amazon

Amazon : 23% de remise sur l'achat Lenovo Legion Y740-17IRHg

Intel core i7, RAM 16Go, disque dur 1 To + SSD 256Go, Geforce RTX 2070,... le top du top !

La Team Clubic Bons Plans vous donne donc rendez-vous sur la version française du site Amazon pour acquérir en promotion le Lenovo Legion Y740-17IRHg. Alors qu'il est vendu initialement à 2399 euros, le PC portable gaming voit son prix chuter à 1839 euros ; soit une baisse de tarif de 23% de la part du géant de l'e-commerce. À titre d'information, Amazon affiche un stock de 10 exemplaires (à l'heure où l'on écrit ces lignes).Au vu du tarif assez élevé du PC, Amazon suggère à ses membres de le payer en 4 fois sans frais ; soit 4 mensualités de 464,75 euros.En ce qui concerne les frais de port, ces derniers sont offerts pour une livraison à domicile ou en point retrait.Pour jouer à des jeux vidéo sur PC, il faut avant tout une bonne configuration. Le Lenovo Legion Y740-17IRHg dispose tous les éléments nécessaires pour profiter pleinement des graphismes des jeux.Le laptop possède en effet un écran FHD de 17 pouces (résolution 1920 X 1080), un processeur Intel Core i7-9750H, une carte graphique Nvidia Geforce RTX2070 MaxQ, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 1 To en HDD et de 256 Go en SSD, un clavier Retro éclairé RGB et le système d'exploitation Windows 10 Professionnel.