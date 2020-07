Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro à prix cassé pendant les soldes d'été chez Amazon !

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro possède une excellente fiche technique, à laquelle on ne s'attend pas forcément vu son positionnement tarifaire. L'appareil présente un très grand écran IPS de 6,67 pouces au format 20:9 et présentant une surface d'affichage de 85%, grâce à des bords réduits à leur plus simple expression.

Pour le processeur, Xiaomi fait confiance à Qualcomm et son Snapdragon 720G, une puce milieu de gamme aux performances très solides qui accompagnera tous vos usages quotidiens et vous proposera une expérience fluide et agréable. 6 Go de mémoire vive viennent assister le processeur et le stockage s'établit à 64 Go, ce qui sera suffisant pour l'ensemble de vos photos, vidéos et applications. Pour les plus gourmands, le stockage est extensible via une carte MicroSD.

La partie photo est elle plus commune mais toujours aussi efficace avec un module quadruple capteur intégrant un objectif grand-angle 64 mégapixels, un ultra grand-angle 8 mégapixels, un macro 5 mégapixels et un capteur de profondeur, idéal pour le mode portrait et son flou d'arrière-plan prisé par les utilisateurs.