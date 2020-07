Soldes Amazon : le prix du Xiaomi Redmi Note 9 Pro chute chez Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est un très bon smartphone qui a écopé d'un joli 8/10 dans nos colonnes. Mais avant de revenir sur les qualités indéniables du mobile de la marque chinoise, rappelons quelques modalités en vigueur chez Amazon. Le site américain est mobilisé durant ces soldes estivales en livrant gratuitement à domicile en France métropolitaine et en permettant de payer en quatre fois. La garantie de base est valable pendant deux ans.

Maintenant, évoquons les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 9 Pro comme son écran 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Les contrastes sur la dalle sont sans doute son plus bel atout. À l'intérieur du mobile, un processeur Qualcomm Snapdragon 720G est de la partie épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (extensible via microSD).

Ainsi, malgré son positionnement en milieu de gamme, le Redmi Note 9 Pro est parfaitement capable de gérer le multitâche avec fluidité. Les jeux comme Call of Duty Mobile tourneront également à fond sans broncher.