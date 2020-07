Soldes d'été : le smartphone Huawei P30 au prix imbattable de 387,50€

C'est Amazon qui nous régale avec cette réduction. Le site américain vous livrera gratuitement à domicile si vous résidez en France métropolitaine. Vous aurez également la possibilité de régler le montant demandé en quatre fois. Pour cela, vous devrez remplir un court formulaire au moment de passer à la caisse. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans et une extension d'une même durée est à votre disposition contre 81,10€.

Le Huawei P30 arbore toujours son bel écran OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Les couleurs comme les contrastes sont du plus bel effet sur cette dalle. Les performances sont assurées par la présence d'un processeur Kirin 980 épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go via NM Card).

Ainsi, la navigation sur l'interface et entre les applications se fait sans le moindre ralentissement. Le constat est similaire sur les jeux gourmands en ressources comme PUBG Mobile et Fortnite.