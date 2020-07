Bon plan Asus : le PC portable Asus Zenbook 15,6" chute chez Amazon

Passons désormais aux principales caractéristiques de la machine si vous le voulez bien.



Disponible dans un modèle Royal Blue, le Zenbook UX534FA-A8094T de la marque Asus est un PC portable équipé d'un écran FHD de 15,6 pouces (résolution 1920 x 1080 pixels), d'un processeur Intel Core i5-10210U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique Intel UHD 620 Graphics et du système d'exploitation Windows 10.