Baisse de prix sur le PC portable Huawei MateBook D15 (AMD Ryzen 5)

Dévoilé à la fin du mois de novembre 2019 au même titre que le D14, le Huawei MateBook D15 2020 disponible dans un coloris argenté est équipé d'un écran FullView de 15,6 pouces (avec une épaisseur de 16,9 mm), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, d'une carte graphique Radeon Vega 8, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go en SSD. Le tout tourne sous le système d'exploitation Windows 10.



Pour la partie connectique, on retrouvera un capteur d'empreinte digitale intégré au bouton d'alimentation, un port jack, 3 ports USB (1 port USB 3.0 et 2 ports USB 2.0) et un port HDMI.