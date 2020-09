French Days : 5 deals Amazon à saisir absolument ce lundi

Ce modèle est doté d’un processeur Octa-core avec 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage. Il est doté d’un connecteur USB Type C pour la recharge rapide jusqu’à 18 watts. Du côté photo et vidéo, il reçoit un quadruple capteur à l’arrière et d’un capteur frontal de 13 MP avec reconnaissance des visages.

Comptible Wifi et Bluetooth 4.2, il pourra aussi se connecter aux réseaux mobiles LTE, 3G et 4G. Il acceptera deux cartes SIM au format NanoSIM ainsi qu’une carte microSD pour augmenter sa capacité de stockage.