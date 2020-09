French Days : un bon plan Apple MacBook Air 13 pouces immanquables (-14%)

Le design épuré des produits Apple est souvent imité, mais rarement égalé. Mais sous cet élégant boitier se cache la machinerie qui anime cet ordinateur portable.

Ce modèle est animé par un processeur Intel Core i5 quadricore de 10ème génération fonctionnant à 1,1 GHz. Il reçoit 8 Go de mémoire vive et un disque dur de 512 Go au format SSD pour optimiser les performances. La machine est livrée avec macOS 10.14 Mojave mais pourra être mise à jour gratuitement vers la dernière version de macOS.

Amazon le propose dans ses 3 coloris : Argent, Gris sidéral et Or (avec un petit supplément de 10 € pour la version Gris Sidéral). Le clavier est rétroéclairé et ce MacBook Air est doté d’un écran 13,3“ Rétina avec technologie True Tone et est animé par un circuit graphique Intel Iris Plus Graphics.