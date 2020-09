Le Samsung Galaxy S20 FE "Fan Edition" en précommande chez Amazon

Comme vous l'aurez compris ou remarqué, le S20 FE vient agrandir la famille S20 de Samsung.

La partie photo du téléphone plaira à ses futurs acquéreurs avec un capteur principal de 12MP, un module ultra grand angle de 12MP, ansi qu'un capteur de 8MP doté d’un téléobjectif avec un zoom optique jusqu’à x3 sans perte de netteté. Quant au module frontal, il est composé d'un capteur de 32MP.

Le Galaxy S20 FE est équipé d'un écran plat Super AMOLED de 6,5 pouces (taux de rafraîchissement de 120 Hz, résolution Full HD+ et format 20:9), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To par carte microSD) et du système d'exploitation mobile Android 10.

En ce qui concerne le processeur, la version 4G du smartphone est dotée du Exynos 990 alors que le modèle 5G embarque le puissant Snapdragon 865.