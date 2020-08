Offre choc : le PC portable Dell Inspiron 14 avec i3 à moins de 350€ !

Amazon continue de nous faire plaisir avec la livraison gratuite à domicile partout en France métropolitaine. La possibilité de payer en six fois sans frais est bien évidemment d'actualité (soit 58,16€ par mensualité). La garantie de base est valable pendant deux ans et le site américain met à votre disposition une assurance supplémentaire contre les dommages accidentels à 38,09€ pour deux années de couverture. À présent, place aux spécificités techniques de cet ordinateur portable.

Le DELL Inspiron 3493 est doté d'un écran 14 pouces avec une définition Full HD. Il embarque aussi un processeur Intel Core i3 (10ème génération) à 1 GHz, une carte graphique Intel UHD Graphics, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go via SSD. Le tout avec le système d'exploitation Windows 10 Home.

Cette configuration vous permettra de réaliser des taches bureautiques et de naviguer sur internet sans aucun problème. Par contre, ce PC n'est pas du tout taillé pour le gaming.