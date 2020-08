Idéal pour les cours, le PC portable Asus Vivobook est en promotion pour la rentrée 2020

Amazon vous livrera gratuitement à domicile si vous résidez en France métropolitaine. Pour plus de facilité, le site américain propose également le paiement jusqu'à six fois. Sachez qu'aucuns frais ne sera appliqué si vous choisissez cette méthode de règlement. La garantie de base est logiquement valable pendant deux ans. Une assurance supplémentaire pour les dommages accidentels de deux ans également est accessible contre 52,19€.

Faisons tout de suite le tour de la configuration de cet Asus Vivobook qui dispose d'un écran 15 pouces avec une définition Full HD. Votre contenu sera sublimé par son excellente qualité d'affichage. À l'intérieur de la bête, nous retrouvons un processeur AMD Ryzen 5-3500U à 2,1 GHz, épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 1 To couplée à un SSD 128 Go. Le système d'exploitation est l’indétrônable Windows 10.

De telles caractéristiques sont parfaites pour travailler en cours comme au travail mais aussi pour apprécier certains jeux vidéo récents. Globalement, nous pouvons dire que ce PC portable est bon à tout faire.