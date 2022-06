Le prix du Xiaomi 11 Lite 5G est au plus bas chez Aliexpress

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est un smartphone polyvalent et offrant de belles possibilités, que ce soit en photo, en gaming ou en applicatif. Et ça il le doit à son processeur octa-core Snapdragon 778G et sa fréquence de 2,4 GHz. Pour une fluidité d'exécution, vous pouvez compter sur 8 Go de mémoire vive.

La mémoire interne est de 128 Go sur le modèle proposé ici. Mais, et c'est toujours très intéressant à prendre, vous pouvez ajouter une carte microSD d'une taille maximale de 1024 Go afin de l'étendre.

Pour profiter de tous vos contenus vous avez un bel écran OLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement que vous pouvez régler sur 90Hz.

La batterie de 4250 mAh propose une belle autonomie d'une journée et demi. Et en plus elle est compatible charge rapide 33W ce qui signifie qu'en moins d'une heure elle peut repasser à 100%.

Enfin, l'aspect photo n'est pas à négliger puisque les trois capteurs à l'arrière de 64 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx peuvent filmer en 4K à 30 images/seconde, un sacré atout pour ce Xiaomi. Et n'oublions pas le capteur avant pour les selfies à 20 Mpx capable de vous tirer le portrait en très haute définition.