L'excellent POCO X3 Pro profite d'une belle promotion !

Plus encore, grâce à ses 4 capteurs de 48 MP, 8 MP, 2 MP et 2 MP, faites des photos et vidéos de qualité, et cela, de jour comme de nuit. Vous pouvez facilement stocker le résultat grâce à 256 Go inclus. Ce smartphone a également le grand avantage de profiter d'une batterie de 5160 mAh compatible avec la recharge rapide 33W (100% de recharge en 1h) et vous offre près de 10h d'autonomie en jeu et jusqu'à 18h en visionnage vidéo, ainsi que 110 h en écoute musicale par exemple. Autant dire que la journée complète est largement assurée.

Enfin, en répondant à la norme IP53, il ne craint ni la poussière, ni les éclaboussures. La présence d'une prise jack 3,5 mm, une rareté désormais, est également à souligner. Et même si vous faites tomber votre smartphone, vous pouvez être serein grâce à la protection d'écran Corning Gorilla Glass 6 incluse.