OnePlus Nord N100 : l'excellent smartphone signé OnePlus tombe à peine à plus de 100€

C'est l'e-commerçant AliExpress qui se charge de tout sur cette bonne affaire. Mais avant de passer à la caisse, sélectionnez bien la US Global Version pour bénéficier du meilleur prix. Rassurez-vous car elle fonctionne parfaitement en Europe grâce à l'adapteur secteur inclus. La livraison à domicile est gratuite et sera effectuée sous à peine 3 petits jours. Une protection de l'acheteur permet d'obtenir un remboursement dans les 20 premiers jours. Quant à la garantie, elle est bien évidemment valable pendant deux ans.

Le OnePlus Nord N100 est un téléphone portable d'entrée de gamme qui embarque un écran 6,52 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz. Le tout avec Face Unlock pour déverrouiller votre mobile facilement. Un processeur Snapdragon 460 est aussi de la partie avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Le système d'exploitation Oxygen OS basé sur Android 10 est également présent.

Ainsi, et bien qu'il ne s'agisse pas du smartphone le plus puissant, le OnePlus Nord N100 est capable d'assurer sur les tâches basiques comme la navigation sur internet et le passage d'une application à une autre. Ces manipulations se feront avec une grande fluidité.