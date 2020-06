Le smartphone Google Pixel 3A 64Go sous la barre des 200€

Pour les besoins de ce bon plan, nous sommes allés faire un tour chez AliExpress. Cette promo d'été est valable jusqu'au 22 juin à 8h59 (et dans la limite des stocks disponibles). Les nouveaux utilisateurs peuvent également bénéficier d'une remise supplémentaire de 2,73€. En ce qui concerne la livraison, elle sera effectuée gratuitement en France mais n'interviendra pas avant un bon mois. Le remboursement total est garanti dans les 90 jours par l'acheteur.

À présent, faisons le tour des caractéristiques techniques du Google Pixel 3a. Ce dernier est équipé d'un écran OLED de 5,6 pouces avec une résolution maximale de 2220 x 1080 pixels. La dalle est parfaitement calibrée et très agréable à regarder. Ce mobile dispose d'un processeur Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go. L'utilisation globale est des plus confortables grâce à une fluidité exemplaire dans presque tous les cas de figure. Quelques concessions sont tout de même d'actualité sur les jeux vidéo.