Lancement exclusif du Xiaomi Poco X3 à prix choc chez AliExpress

Le POCO X3 est un superbe téléphone qui intègre un très large écran de 6,67 pouces. Sans bordures, l'appareil offre une excellente surface d'affichage pour profiter au maximum de vos contenus, de regarder vos vidéos et de vous plonger dans vos applications.

A l'intérieur, les composants sont également excellents avec pour commencer un processeur Qualcomm Snapdragon 732G. Cette puce est associée à 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, selon la configuration que vous sélectionnez à la commande. Avec une telle fiche technique, vous pouvez utiliser toutes les applications que vous souhaitez en toute fluidité, du navigateur web en passant pas les réseaux sociaux ou les jeux 3D les plus exigeants.

Pour vous accompagner toute la journée dans toutes vos activités, la marque a ajouté à son appareil une énorme batterie de 5160 mAh. Elle est également compatible avec la charge rapide 33W afin de vous permettre de récupérer plus de la moitié de votre batterie en seulement quelques minutes. Idéal pour partir en soirée ou en week-end l'esprit léger, sans penser à votre chargeur.