Forfait mobile pas cher : nouvelle offre choc Sosh 50Go à seulement 9,99€/mois

Sosh en impose !

Une offre simple mais efficace

Tout d'abord, précisons d'entrée de jeu qu'il s'agit d'un forfait sans engagement . La résiliation pourra donc intervenir à n'importe quel moment si vous en avez envie. Mentionnons également le fait que le tarif mensuel passera à 24,99€ au bout d'un an. Ce sera peut-être le bon moment pour partir à la recherche d'un autre forfait. La promotion est uniquement valable pour les nouveaux clients jusqu'au 17 février 2020 à 9h00. Enfin, les frais d'activation de la nouvelle carte SIM sont de 10€.Avec ce forfait, vous aurez droit aux appels et SMS/MMS illimités en France. Comme vous pouvez vous en douter, l'enveloppe web mensuelle s'élève à 50 Go en France métropolitaine. Avec un tel volume de datas, vous pourrez naviguer sur le web, regarder des vidéos, télécharger des applications et jouer en ligne sans compter. Si jamais vous deviez dépasser le seuil fixé par ce forfait, le débit sera bien évidemment réduit.Si vous comptez voyager en Europe ou dans les DOM, ce forfait vous suivra également au sein de ces destinations. Vous bénéficierez des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones ainsi que la France métropolitaine. De plus, 5 Go d'internet mobile y seront utilisables. Enfin, rappelons que vous conserverez votre numéro de mobile actuel une fois la souscription à cette offre actée.C'est une offre qu'il ne faut vraiment pas rater ! Sosh propose un forfait extrêmement avantageux doté d'une enveloppe internet conséquente. N'hésitez pas une seule seconde !