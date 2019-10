🔥 Microsoft Surface : 4 promotions irrésistibles à ne pas manquer

Notre sélection de bons plans Microsoft Surface

Alors que s'est terminé le Surface Event 2019 avec la présentation de la nouvelle gamme d'ordinateurs 2-en-1 de Microsoft, la Team Clubic Bons Plans a déniché pour vous quelques bonnes affaires pour acquérir, moins cher, ces excellents produits de la firme de Redmond. Suivez le guide !Nous commençons cette sélection avec la Microsoft Surface Go, dotée de 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire flash. Elle est disponible à 399,90€ au lieu de 469,99€ sur la plateforme Amazon, avec la livraison gratuite, et il est possible de la régler en quatre fois sans frais. Son écran tactile de 10" lui permet d'afficher une résolution de 1800 x 1200 pixels.Elle est équipée d'un processeur Intel Pentium Gold 4415Y (dual-core) cadencé à 1,6 GHz et d'une carte graphique Intel HD Graphics 615 dotée de 4 Go DDR3 de mémoire vidéo. Performante, la Surface Go dispose de 8,5 heures d'autonomie en lecture vidéo locale. Attention toutefois : le clavier n'est pas inclus dans cette offre promotionnelle.La plateforme Cdiscount propose de son côté la Microsoft Surface Go, version 8 Go de RAM et un disque dur SSD de 128 Go. Pour 676,90€ au lieu de 767,99€, vous aurez en plus un clavier type Cover noir ainsi que la suite Office 365 Perso pendant 1 an. Le reste des spécifications est identique au modèle précédent.Ainsi, on retrouve un écran de 10" avec une résolution de 1800 x 1200 pixels, un CPU Intel Pentium Gold 4415Y et une carte graphique Intel HD Graphics 615. La livraison est gratuite avec le programme « Cdiscount à volonté », ou à partir de 6,99€. Enfin, il est possible de régler en 4 fois, pour un montant total de 693,01€.Le PC hybride Microsoft Surface Go est également disponible sur la plateforme Boulanger, dans une version un peu différente, au prix de 699€ au lieu de 749€. Il s'agit d'un modèle 10,1" avec une résolution de 2100 x 1800 pixels, un CPU Intel Pentium Gold 4415Y et une carte graphique Intel HD Graphics.Avec également 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire flash, sa spécificité est qu'elle peut se connecter au réseau 4G LTE pour être connecté en permanence. Pour les modalités de l'offre, les frais de port sont offerts, Boulanger peut reprendre votre ancien appareil et vous avez 15 jours pour changer d'avis.Le dernier modèle de notre sélection est la Microsoft Surface Pro 12,3", disponible sur la plateforme Rakuten au prix de 760,26€. Avec cette commande, vous obtiendrez 38,01€ en bon d'achat avec le programme gratuit Club R. Les frai de port sont offerts, mais il faut compter entre 7 et 14 jours ouvrés de délais de livraison.Ce PC hybride est équipé d'un processeur Intel Core m3 cadencé à 1 GHz, couplé à 4 Go de RAM. Comme les précédents modèles, il contient d'un disque dur SSD de 128 Go et dispose d'une autonomie d'une journée pour vous garantir une productivité optimale en mode nomade.Alors, allez-vous vous laisser tenter par l'une de ces promotions ? Les Microsoft Surface sont des PC hybrides largement plébiscités qui permettent d'allier parfaitement performance et mobilité. Juste avant la sortie de la nouvelle gamme de Surface , c'est le moment de profiter de ces petits prix !