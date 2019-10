🔥 Chromebook Packard Bell CB314-001 + Google Home Mini + Chromecast à 299€ au lieu de 397,99€

Près de 100 euros de remise immédiate pour l'achat d'un bundle de 3 produits signés Google

Les caractéristiques du Chromebook

Prenons donc la direction du site marchand Boulanger qui vend actuellement un bundle comprenant le Chromebook Packard Bell CB314-001, l'assistant vocal Google Home Mini Charbon et la passerelle multimédia Google Chromecast Vidéo. Le pack est à 299 euros, soit près de 100 euros de remise immédiate.Pour éviter de payer des frais de port supplémentaires, il est vivement conseillé de retirer gratuitement le pack en magasin Boulanger.Idéal pour travailler à la fac, le Chromebook Packard Bell CB314-001 est un ordinateur portable qui est notamment équipé d'un écran de 14 pouces (résolution 1366 x 768 pixels), de 4 Go de mémoire vive, de 32 Go d'espace de stockage en eMMC, d'un processeur Intel Celeron N4000 et d'une carte graphique Intel HD Graphics.L'appareil dispose du Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, du Bluetooth 5 et d'une batterie dont l'autonomie peut aller jusqu'à 12h45.Enfin, pour la connectique, on retrouvera 2 ports USB 3.0 (type C), 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 3.1 Gen 1 (type C), 1 sortie DisplayPort, 1 sortie audio, 1 sortie casque et 1 prise combo casque / micro.Le pack vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le bouton ci-dessus.