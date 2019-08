🔥 Un PC Gamer AMD R5 - GTX 1650 à moins de 600€ chez GrosBill

Profitez de votre réduction

Un PC réservé aux gamers

Leest habituellement vendu à 649,99 euros sur le site de GrosBill. C'est en entrant un code promotionnel que vous pourrez bénéficier d'une réduction de 52 euros sur votre commande et ainsi faire descendre le prix de l'ordinateur à 597,99 euros. Sans plus attendre, voici le code à inscrire dans le cadre dédié :En achetant sur GrosBill vous pouvez bénéficier du paiement en 3 fois sans frais pas carte bancaire. En passant commande le matin, vous pouvez être livré dès le lendemain, et même dans la journée en seulement en 3 heures si vous vivez en Île-de-France. Comme d'habitude, la Team Clubic vous conseille de bien lire les conditions d'achat (livraison et paiement) à chaque fois que vous achetez sur Internet.L'ordinateur de bureau gamer base a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des grands amateurs de gaming. Il embarque un processeur AMD Ryzen 5, performant et pas très cher, muni de 6 cœurs qui battent à 3,4 GHz et peuvent monter à 3,9 GHz grâce au mode Boost. Il possède un disque dur SSD de 240 Go qui dope la puissance et la vitesse de l'ordinateur. Sa RAM de 8 Go peut encore être améliorée en ajoutant 16 Go supplémentaires.La carte graphique NVIDIA GTX 1650 ainsi que le contrôleur graphique GeForce GTX 1650 offrent des images éclatantes et tout en fluidité. Elle est dotée d'un système de refroidissement de bonne qualité qui protège des surchauffes. Vous pourrez ainsi jouer des heures sans perte de vitesse et sans risque pour votre machine. La base PC est vendue sans écran et est garantie pendant 2 ans.Partez sur de bonnes bases avec ce PC de gaming rapide et puissant à moins de 600 euros.