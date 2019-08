🔥 Free ou B&You : quel forfait 4G sans engagement choisir ?

Deux forfaits accessibles

Voici les deux forfaits 4G sans engagement !

Malgré certaines différences que nous soulignerons plus tard, il faut bien admettre que ces deux abonnements feront du bien à votre budget. La barre de la dizaine d'euros par mois n'est jamais franchie et chaque offre est sans engagement. En gros, vous pourrez résilier sans débourser un centime quand vous le souhaiterez. Toujours du côté des similitudes, vous devrez être nouveau client pour profiter de ces bonnes affaires et les opérateurs vous demanderont forcément 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour que vous puissiez recevoir une nouvelle carte SIM. Bref, un grand classique...Cependant, il existe aussi des différences notables qui sont importantes à souligner. Par exemple, un de ces forfaits verra son tarif augmenter au bout d'un certain temps. Nous allons mettre tout cela en avant dans les paragraphes qui vont suivre. Sans plus attendre, voici le duel que vous attendiez tous entre Free Mobile et B&You Nous débutons par le. Au bout d'un an, le prix mensuel sera de 19,99€/mois. Puisqu'il s'agit d'une offre sans engagement, vous pourrez résilier avant cette hausse. L'abonnement comprend les appels illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS sont aussi illimités vers ces zones et les MMS le sont uniquement vers l'Hexagone. La partie internet comprend 50 Go de datas en 4G+ au sein de la métropole. Depuis l'Europe et les DOM, tout sera illimité sauf internet puisque 4 Go supplémentaires en 3G vous seront crédités. Enfin, l'option Youboox One, qui vous permet d'accéder à des milliers de livres dématérialisés, est disponible jusqu'au 31 janvier 2020.Passons maintenant au. Cette fois, le tarif restera inchangé pour toute la durée de votre abonnement. En France métropolitaine, les appels comme les SMS sont illimités vers l'Hexagone ainsi que les DOM. Les MMS le sont seulement vers la métropole. Lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM, tous les éléments mentionnés ci-dessus resteront illimités vers ces mêmes destinations et la France métropolitaine. Enfin, 40 Go d'internet seront à votre portée chaque mois avec 4 Go de plus pour l'étranger.Pour conclure, précisons bien que ces deux forfaits sont très bons. Cependant, si vous préférez la stabilité, alors B&You est fait pour vous grâce à son prix attractif qui ne bougera pas. De plus, les 40 Go d'internet sont largement suffisants pour télécharger des applications et naviguer sur le web. Il est vrai que Free Mobile propose 10 Go supplémentaires par rapport à son concurrent mais sa forte hausse de prix vous obligera à partir en chasse d'une nouvelle promo au bout d'un an. Si résilier ne vous dérange pas, alors ce forfait peut largement vous contenter.