🔥 Bon plan VPN : ZenMate Ultimate à 2,05€ par mois pendant 2 ans

ZenMate, le VPN à prix cassé

Zen, soyons Zen(Mate)

La sécurité sur le Net n'a pas de prix. Elle a cependant un coût. Bonne nouvelle, ce coût est actuellement réduit à peau de chagrin grâce à l'offre duEn temps normal, le prix de l'abonnement mensuel est fixé à 11.99€/mois, soit 143.88€ pour une année. La bonne nouvelle, c'est que la formule ZenMate Ultimate qui couvre deux ans d'abonnement passe àVous économisez ainsi pas moins de 83% sur le prix habituel, tout en obtenant une protection optimale pour tous vos appareils connectés à Internet. Cerise sur le gâteau, pour toute souscription de l'abonnement de deux ans, ZenMate vous offreBien qu'Internet soit un lieu de liberté, il n'en reste pas moins un lieu à risque. De l'interception de vos données sensibles au blocage géographique, ZenMate renforce votre protection sur le web tout en vous ouvrant des portes fermées en temps normal.Tout ceci est possible grâce à la technologie du VPN ou. Une fois l'application installée sur votre ordinateur personnel ou votre smartphone, les données sont encapsulées dans un tunnel chiffré grâce au. Elles transitent aussitôt vers un serveur sécurisé situé dans l'un des 30 pays couverts par ZenMate.Entre alors en action le second avantage du VPN : le. Ce n'est en effet plus votre adresse publique de Box qui est visible, mais celle attribuée par le serveur ZenMate. Vous devenez ainsi invisible aux yeux des sites qui pratiquent le blocage géographique. Les services de streaming situés à l'étranger comme Netflix, Hulu ou BBC deviennent dès lors visibles en quelques secondes.L'abonnement au VPN ZenMate vous assure une protection efficace jusqu'à 5 appareils. Le fournisseur couvre pas moins de trente pays, mettant à disposition des utilisateurs des centaines de serveurs taillés pour le streaming. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour demander un remboursement intégral.