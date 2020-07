Le prix du Xiaomi A8 32Go chute à 99,90€ via ODR chez Electro Dépôt

Le Xiaomi Redmi 8A est un smartphone d'entrée de gamme qui dispose notamment d'une belle qualité d'affichage grâce à son écran HD+ de 6,22 pouces (résolution de 1520 x 720p).

Du côté des autres caractéristiques, on notera la présence du processeur Qualcomm Snapdragon 439, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD non fournie), d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation Android 9 Pie.

Pour l'APN, le Redmi 8A est équipé d'un capteur frontal de 8 MP et d'un capteur arrière de 12 MP.