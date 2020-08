Top 5 des offres high-tech immanquables chez Électro-Dépôt !

Pour finir cette sélection, nous vous proposons le Samsung Galaxy S10+ avec 128 Go de mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et vos applis préférées. Il est proposé à moins de 600€ dans sa déclinaison blanche avec son cadre aluminium.

Son écran AMOLED propose une surface d’affichage de 6,4“. Sa mémoire de 128 Go est extensible via une carte microSD jusqu’à 512 Go. Il fonctionne avec un processeur Exynos 9820 Octo-core à 2,73 GHz et 8 Go de mémoire vive.

Du côté photo, il est équipé d’un triple objectif à l’arrière proposant un des capteurs de 12, 16 et 12 Mpixel avec stabilisation optique et flash intégré. À l’avant il reçoit deux capteurs de 10 et 8 Mpixel avec autofocus et flash également. Le tout est alimenté par une batterie de 4 100 mAh.