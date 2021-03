Bon plan : PC portable MSI GF65 Thin 15,6"Full HD avec GeForce RTX 2060 à prix choc

L'offre est proposée par Rue du Commerce, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine sous deux jours. Il est possible de payer en trois fois, soit 306,90€ par mois, ou en quatre fois, soit 230,17€ par mois, moyennant des frais supplémentaires via Cofidis. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit donc d'un PC portable 15,6" Full HD 144 Hz fabriqué par MSI, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine du matériel informatique. Ce produit présente une fiche technique impressionnante pour moins de

1 000€, embarquant une GeForce RTX 2060 6 Go, un Intel Core i5-9300H, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Notons toutefois que ce PC portable est vendu sans système d'exploitation.

Côté connectique, le MSI GF65 Thin embarque le réseau Gigabit Ethernet et Wi-Fi Intel Wireless-AC 5560, propose une connexion Bluetooth 5.0 intégrée, deux ports USB 3.2 Type-C, 2 ports USB 3.2, une entrée/sortie audio et un port HDMI.

Pour ce qui est de l'autonomie, le MSI GF65 Thin promet une utilisation continue pendant plus de 7 heures hors branchement de l'adaptateur secteur de 180W. Au niveau du refroidissement, ce PC portable promet de chauffer peu, et ce tout en silence.

Enfin, MSI oblige, le GF65 Thin s'accompagne de tous les outils estampillés de la marque comme le Dragon Center 2.0, permettant de surveiller et d'améliorer les performances de la machine à la volée.