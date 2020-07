Soldes 2020 : prix en baisse sur la gamme d'écran gaming Iiyama G-Master !

Rue du Commerce propose en promotion pendant les soldes les écrans PC IIYAMA G-Master Black Hawk en 24,5“ et 27“. Entre un design sobre et élégant relevé par ses bordures fines et ses spécifications techniques le G2530HSU est un bon choix. Son prix bas n’enlève rien à ses qualités.

Les écrans sont équipés d'une dalle TN avec un temps de réponse de seulement 1 milliseconde et d’une résolution FullHD en 1920 x 1080. Avec un taux de rafraichissement à 75 Hz, ils sauront offrir une belle image aussi bien pour un graphiste que pour un gamer. Bien entendu, ils conviendront parfaitement pour une utilisation bureautique. La technologie FreeSync permet d’optimiser la vitesse de rafraichissement avec celle de votre jeu.